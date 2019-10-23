Главный нарколог Минздрава поддержал предложение о запрете детского шампанского

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн положительно оценил предложение запретить в России продажу детского безалкогольного шампанского, так как оно является своего рода рекламой алкоголя.

«Было бы правильным запретить продажу детского шампанского, так как это реклама алкоголя. Такой напиток может подтолкнуть ребенка к употреблению алкоголя в дальнейшем», — передает ТАСС слова Брюна.

С предложением ограничить продажу детского шампанского выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Представители федерального проекта «Трезвая Россия» также поддержали данную инициативу. Как считает руководитель проекта Султан Хамзаев, «детские бутафорные алкогольные напитки размывают границы дозволенности».

Ранее сообщалось, что в Башкирии на новогодних каникулах могут ограничить продажу алкоголя.

