СМИ: КАМАЗ ждет Владимира Путина на празднование юбилея завода

В декабре текущего года автогигант будет отмечать 50-летие. На КАМАЗе надеются, что глава государства Владимир Путин примет участие в праздновании, сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на собственные источники.



На 13 декабря КАМАЗ запланировал праздничные мероприятия, в рамках которых наградят лучших работников завода.

Последний раз Путин приезжал с рабочим визитом в Челны в 2016 году. Тогда он провел заседание Военно-промышленной комиссии на площадке завода КАМАЗ, принял участие в торжественном мероприятии в честь 40-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля, посетил детский технопарк «Кванториум».

Ранее государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал, что встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии в 2000 году спасла КАМАЗ.

