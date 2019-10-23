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Промышленность

СМИ: КАМАЗ ждет Владимира Путина на празднование юбилея завода

10:39, 23.10.2019 1
СМИ: КАМАЗ ждет Владимира Путина на празднование юбилея завода
Фото: kremlin.ru

В декабре текущего года автогигант будет отмечать 50-летие. На КАМАЗе надеются, что глава государства Владимир Путин примет участие в праздновании, сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на собственные источники.

На 13 декабря КАМАЗ запланировал праздничные мероприятия, в рамках которых наградят лучших работников завода.

Последний раз Путин приезжал с рабочим визитом в Челны в 2016 году. Тогда он провел заседание Военно-промышленной комиссии на площадке завода КАМАЗ, принял участие в торжественном мероприятии в честь 40-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля, посетил детский технопарк «Кванториум».

Ранее государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал, что встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии в 2000 году спасла КАМАЗ.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 окт
    Значит в декабре на улицах Челнов не будет снега грязного, все дороги будут чистыми, Вам повезло.
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