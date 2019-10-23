Исследование: Казань оказалась в списке самых хвастливых городов

Казань оказалась на пятом месте среди хвастливых городов в исследовании Zoom Market.

Опередили столицу Татарстана только Сочи,Челябинск, Краснодар и Махачкала. Жители этих городов любят похвастаться больше всего.

Замыкает первую десятку городов Самара, Уфа со своим уровнем хвастливости заняла 14-е место в рейтинге.

Самыми скромными городами оказались Пермь, Новосибирск, Омск. Им достались 23-е, 24-е и 25-е места соответственно.

Коммерческий директор агентства Андрей Штыров заметил, что при этом хвастливыми себя назвал только 1% респондентов, попавших в выборку.

Респондентам задавали четыре вопроса: скажите, вы часто делитесь своими успехами и достижениями с другими людьми? Вам приятно рассказывать другим о своих достижениях, даже если этим людям они не доступны? Вы любите подчеркивать при общении с другими людьми свои заслуги, успехи и достижения? Вы можете назвать себя хвастливым человеком?

Опрос проводился в 25 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 3 000 респондентов.

Ранее Казань оказалась на втором месте среди городов-миллионников по качеству дорог. Также столица Татарстана вошла в тройку лидеров самых высокомерных городов России.