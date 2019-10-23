Буцаев о победе над СКА: «У нас был план, которого мы придерживались»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу нижнекамцев над СКА (3:2 б).

— Своих ребят поздравляю с победой! Хорошая, интересная игра. Мы понимали, что приехали к сопернику, который, как мы говорим, будет умирать на поле. У нас был свой план на игру и мы его придерживались. Очень довольны, что победили, — приводит слова Буцаева официальный сайт клуба.

Отметим, что это вторая победа «Нефтехимика» над СКА в сезоне. После 22 матчей в активе нижнекамцев 21 очко, они занимают 8-ю строчку в Восточной конференции КХЛ.