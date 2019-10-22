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Кабмин Татарстана передал ОЭЗ «Иннополис» под управление Минэкономики РТ

18:07, 22.10.2019
Кабмин Татарстана передал ОЭЗ «Иннополис» под управление Минэкономики РТ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство Татарстана внесло изменения в постановление об управлении ОЭЗ «Иннополис». Теперь Минэкономики республики заменит Минсвязи РТ в качестве органа, осуществляющего управление зоной.

Соответствующий документ подписал сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Ранее кабмин Татарстана также исключил Минсвязи из состава учредителей «Иннополиса». Напомним, что бывший министр связи Роман Шайхутдинов покинул пост в июне. Он занял должность вице-премьера и остался куратором Иннополиса.

ОбществоВласть Татарстан
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