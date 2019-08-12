Правительство Татарстана исключило Минсвязи из учредителей Университета Иннополис

Кабмин Татарстана утвердил изменения в постановление о вхождении республики в число учредителей Университета Иннополис. Министерство связи РТ исключено из числа учредителей вуза.

Теперь имущество университета передается Минземимущества РТ, следует из документа.

Согласно постановлению из названия документа «О вхождении Республики Татарстан в лице Министерства информатизации и связи Республики Татарстан в состав учредителей автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет Иннополис» будет исключено название министерства.

Кроме того, Минземимущества РТ станет учредителем Фонда развития Иннополиса.

Напомним, что бывший министр связи Роман Шайхутдинов покинул пост в июне. Он занял должность вице-премьера и остался куратором Иннополиса.