Два молодых челнинца напали на разносчика еды, отобрали продукты и деньги

Двое грабителей 17 и 19 лет были задержаны в поселке ГЭС. Молодые люди напали на разносчика готовой еды, отобрали пакеты с продуктами и деньги. Экипажу вневедомственной охраны ОВО по г. Набережные Челны, который находился на маршруте патрулирования, удалось задержать злоумышленников.

Как сообщает управление Росгвардии по Татарстану в официальных аккаунтах в соцсетях, для дальнейшего разбирательства задержанные переданы полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Ранее грабитель в Уфе забыл выйти из своего аккаунта во время преступления.