В Уфе грабитель забыл выйти из своего аккаунта на месте преступления

В отдел полиции города Уфы обратился 35-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестный в подъезде отобрал у него деньги и документы.

По предварительным данным, мужчина встретил в подъезде парня, который попросил у него телефон. Потерпевший без капли сомнений одолжил свой гаджет и стал дожидаться, пока молодой человек завершит свои дела. Немного погодя незнакомец нанес удары мужчине и украл две тысячи рублей и паспорт.

В ходе непродолжительной потасовки, злоумышленник смог сбежать с похищенным, однако забыл на подоконнике смартфон, через который он зашел в свои соцсети.

Правоохранители быстро установили личность грабителя и задержали его.

Подозреваемым, потерпевшим фиаско, оказался 17-летний уфимский школьник. Молодой человек дал признательные показания.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, в настоящее время подозреваемому выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает пресс-служба МВД Башкирии.

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