В Казани суд оправдал одного подполковника МВД, второй наказан условным сроком

Фото: «Реальное время»

Невиновным в коррупции признал сегодня замначальника отдела по борьбе с групповой преступностью МВД по РТ Рустема Гарипова Вахитовский суд Казани. Второй подсудимый — экс-начальник отдела полиции «Вишневский» Рифат Садыков получил условный срок 5 лет с таким же испытательным сроком, сообщает журналист «Реального времени».

Напомним, оба подполковника обвинялись в посредничестве во взятке 1,2 млн рублей. В итоге Садыкова признали виновным в покушении на мошенничество.

В прениях гособвинитель предложил наказать подсудимых 5 годами колонии строгого режима, а те просили о полном оправдании.

На выходе из зала суда подполковника Гарипова встречали аплодисментами.

Подполковник Садыков был задержан в июне 2017-го сотрудниками ФСБ сразу после получения 1,2 млн рублей от подозреваемого в мошенничестве Айдара Максютова. По версии обвинения, деньги тот передавал за помощь силовиков в прекращении своего дела. Задержанный Садыков согласился отнести взятку дальше по цепочке в рамках оперативного эксперимента и привел силовиков к зданию отдела по борьбе с групповой преступностью, подполковник Гарипов деньги не взял, но все равно был задержан и предстал перед судом.

О результатах процесса — в материале «Реального времени».