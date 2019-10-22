II Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства»

23 октября 2019 года в Казанском кооперативном институте Российского университета кооперации (ККИ РУК, Ершова, 58) состоится II Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства»

Конференция приурочена к отраслевому форуму профессионалов туристической отрасли «Ориентиры будущего», который состоится 23—25 октября в Казани. Казанский кооперативный институт выступает научно-практической базой для выработки предложений научной и деловой общественности по совершенствованию рынка туризма и индустрии гостеприимства.

В составе оргкомитета Конференции — представители законодательной и исполнительной власти РТ, руководители министерств и ведомств Татарстана и других регионов, первые лица консульств в Казани, ведущие участники туристической региональной, российской и зарубежной туриндустрии, представители науки и бизнеса. Эксперты обсудят современное состояние и перспективы технического, экономического и социального развития отрасли, экономику туризма и резервы роста на внутренних направлениях, отраслевые критерии и стандарты качества, точки роста и «нехоженые тропы» отечественного туристического бизнеса, актуальные законодательные инициативы и интенсивную цифровизацию отрасли и другие.

Мероприятие стартует в 12.30 работой в секциях, затем, в 16.00, состоится подведение итогов на пленарном заседании. В первой части пленарного заседания пройдет экспертная дискуссия, модератором которой выступит ректор ККИ РУК Алсу Набиева. Участники поделятся опытом и экспертным видением по вопросам государственного регулирования и поддержки отрасли, роли туризма в цифровой экономике и кадрового обеспечения сферы гостеприимства. Вторая и финальная часть заседания посвящена награждению лучших работ конференции.

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