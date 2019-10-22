В Красноярском крае на месте прорыва дамбы нашли 18 кг золота

Полиция нашла сейф в месте разлива реки Сейбы из-за прорыва дамбы. В ходе вскрытия сейфа обнаружено девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Ранее сообщалось, что на прииске ООО «Сисим» на реке Сейбе, где прорвало дамбы, пропало золото. Как отмечает «Комсомольская правда», теперь на сейф с золотом может быть наложен арест с целью возможности возмещения ущерба потерпевшим.

С подробностями произошедшей аварии можете ознакомиться здесь.