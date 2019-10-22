Названы сроки возобновления сборки Mitsubishi Fuso в Челнах

На предприятии «ДК рус» — совместной компании КАМАЗа и Daimler — сборка грузовиков Mitsubishi Fuso возобновится не ранее 2020 года.

В настоящее время российские дилеры продают грузовики, собранные в 2018-м и первой половине 2019 года.

«Данное стратегическое решение [о приостановке выпуска] было принято руководством «Даймлер КАМАЗ рус» в связи с оптимизацией дальнейших бизнес-процессов, направленных на стратегическое развитие бренда в России», — рассказала «Ведомостям» руководитель бизнес-подразделения Fuso в России Оксана Карахова.

Сборка была приостановлена в мае этого года и данное решение никак не повлияло на сотрудников. Людей, занятых в производстве машин марки, перевели в другое подразделение.

Ранее сообщалось, что АО «Ремдизель» из Набережных Челнов привлечет заем на сумму 100 млн рублей для модернизации производства запасных частей и комплектующих изделий для автомобилей КАМАЗ, «Урал» и дизельных двигателей грузовых автомобилей.