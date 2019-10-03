Челнинский «Ремдизель» привлечет заем на 100 млн рублей для покупки 3D-принтеров
АО «Ремдизель» из Набережных Челнов привлечет заем на сумму 100 млн рублей для модернизации производства запасных частей и комплектующих изделий для автомобилей КАМАЗ, «Урал» и дизельных двигателей грузовых автомобилей.
Общая стоимость проекта составит 126 млн рублей, из которых 70 млн рублей предоставит Фонд развития промышленности, 30 млн рублей — Инвестиционно-венчурный фонд (ИВФ) РТ. на полученные деньги «Ремдизель» планирует приобрести комплекс 3D-принтеров и обрабатывающие центры, что позволит увеличить существующий объем производства комплектующих на 5,6%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы ИВФ РТ.
Ранее Фонд развития моногородов предоставил челнинскому АО «Ремдизель» беспроцентный заем на 199,7 млн рублей. Эти деньги будут направлены на расширение специальных защищенных автомобилей семейства «Тайфун».ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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