Умер бывший глава Азнакаевского района Анас Исхаков

Бывший Народный депутат Татарстана, депутат Верховного совета республики Анас Исхаков умер.

Он скончался на 75-м году жизни, пишет «Татар-информ».

Анас Исхаков родился в 14 августа 1945 в Лениногорском районе ТАССР, в деревне Верхняя Чыршылы. В 1965 году начал работать учителем рисования и черчения в Актюбинской средней школе Азнакаевского района.

С 1983 по 1992 год Исхаков работал председателем исполкома Азнакаевского райсовета, а затем с 1992 по 2005 год являлся главой администрации Азнакаевского района и города Азнакаево, председателем объединенного Совета народных депутатов.

Под руководством Анаса Гатуфовича социально-экономическое развитие района и города претерпело значительные преобразования: были проложены дороги, построены объекты культурного и социального значения, жилые дома.

В 2005 году он стал начальником отдела по организации и взаимодействию исполнительных органов госвласти и местного самоуправления Кабмина РТ.

Затем в период с 1990 по 1995 год был депутатом Верховного Совета Татарстана, а с 1995 по 2000 год — Народным депутатом Республики Татарстан, членом Комиссии по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и внешних связей.

С 2004 года являлся почетным гражданином Азнакаево, заслуженным работником сельского хозяйства РТ, был награжден Орденом Дружбы, а также медалями «За доблестный труд» и «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».

