В России спрос на бензин достиг рекордного минимума

В России снизился спрос на бензин. С января по сентябрь потребление бензина сократилось почти на 1% по сравнению с прошлым годом.

Так, согласно исследованиям группы «Петромаркет» и агентства «Аналитика товарных рынков», на конец июля показатель достиг 1,4%, и лишь неожиданный объем спроса слегла улучшил ситуацию.

Отмечается, что за последнее десятилетие подобное падение наблюдалось лишь в 2015 году. Тогда потребление бензина сократилось на 1,9%.

Как рассказали «Известиям» в Министерстве энергетики, в этом году не прогнозируется сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок и ситуация с обеспечением топлива стабильна.

Эксперты связывают падение спроса на топливо прежде всего с уменьшением потребительской активности россиян. Также постепенно автовладельцы предпочитают переходить на более дешевый газ.



Кроме того, одной из вероятных причин также может быть недешевая эксплуатация машин, тем более в больших городах: транспортный налог, парковка, штрафы.

Ранее сообщалось, что Росстандарт разрабатывает новый метод проверок автозаправочных станций (АЗС). По словам главы ведомства Алексея Абрамова, метод заключается в том, чтобы проверять не конкретную колонку, а ее работу как измерительную систему, в том числе в связке с оператором за кассой.

