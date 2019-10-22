Зоозащитница из Нижнекамска рассказала, чем закончилась история с оставленной умирать собакой

Зоозащитница из Нижнекамска Эльвира Давлекаева у себя в соцсетях рассказала, чем завершилась нашумевшая история вокруг местной ветклиники «Cats&Dogs». Напомним, недавно пожилой человек привез туда свою собаку, сбитую машиной, но администратор клиники отказала ей в медпомощи — в результате собака умерла.

По словам Давлекаевой, хозяева собаки, Николай и Галина, не держат зла на администратора и простили ее.

— Как сказал сам дядя Коля: «Молодая, неопытная, совершила ошибку... Я ее прощаю, зла не держу». Не держать зла на нее он просит и остальных — всех, кто знаком с ситуацией.

Давлекаева призвала «не травить» эту девушку в связи со случившимся. Кроме того, она добавила, что после инцидента администратора уволили из клиники. К самой клинике ни зоозащитница, ни хозяева погибшей собаки претензий также не имеют.

Также Давлекаева рассказала, что новую собаку Николай и Галина пока заводить не планируют. У них остался еще один питомец — кот.

