Рыжиков и Пуцко вошли в символическую сборную 13-го тура РПЛ
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала символическую сборную 13-го тура лиги по версии статистического агентства InStat.
В число 11 лучших игроков тура вошли вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков и защитник «Уфы» Александр Пуцко.
Также лига отметила игру бывших игроков «Рубина» Магомеда Оздоева и Сердара Азмуна, сейчас защищающих цвета «Зенита».
Символическая сборная 13-го тура РПЛ: Сергей Рыжиков («Крылья Советов»), Дуглас Сантос («Зенит»), Александр Мартынович («Краснодар»), Александр Пуцко («Уфа»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Себастьян Дриусси («Зенит»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Александр Коломейцев («Локомотив»), Артем Дзюба («Зенит»), Сердар Азмун («Зенит»).СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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