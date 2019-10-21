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Алина Загитова выступит в шоу Art on Ice в Швейцарии

19:51, 21.10.2019
Алина Загитова выступит в шоу Art on Ice в Швейцарии
Фото: instagram.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в феврале следующего года выступит в шоу Art on Ice в Швейцарии.

Вместе с российской фигуристкой также выступят двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес (Испания), чемпионы Европы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (Франция) и швейцарская фигуристка Алексия Паганини.

Кроме них на шоу приглашены олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, уже завершившие профессиональную карьеру.

Напомним, ранее стало известно, что Загитова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» в декабре нынешнего года.

СпортФигурное катаниеОбщество
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