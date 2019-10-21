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Under Armour не намерена сворачивать бизнес в России

19:33, 21.10.2019
Under Armour не намерена сворачивать бизнес в России
Фото: flickr.com

Производитель одежды для спорта и активного отдыха Under Armour не собирается закрывать свой бизнес в России. Закроется ряд магазинов, которые развивала третья сторона.

«Ограниченное количество магазинов Under Armour, которые в России развивала третья сторона недавно были закрыты. Нет никаких изменений намерений компании по расширению присутствия бренда в России и ее роли в качестве стратегического долгосрочного драйвера роста бизнеса в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA)», — цитирует RNS ответ пресс-службы компании на запрос о закрытии магазинов.

Ранее «Ведомости» написали, что Under Armour может уйти из России, основываясь на информации от консультантов по недвижимости. В то же время издание отмечало, что новым партнером бренда в России может стать крупный обувной ретейлер Zenden.

БизнесРозничная торговля
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