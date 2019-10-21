Следком опубликовал видео следственного эксперимента с места убийства девочки в Саратове

Фото: скриншот видеозаписи

Следственный комитет сообщил о предъявлении обвинения мужчине, которому инкриминируется убийство 9-летней девочки в Саратове. Также ведомство опубликовало кадры со следственного эксперимента на месте преступления.

На видео обвиняемый рассказывает об обстоятельствах убийства. Он сообщил, что за несколько месяцев до преступления поселился в заброшенном гараже.

«Проходя мимо, она вот сказала что-то насчет гаража, я развернулся, зажал ей рот и завел ее сюда», — говорит обвиняемый.

Напомним, что трагедия произошла 9 октября. Девочка шла из дома в школу через гаражный массив. Тело ребенка было обнаружено 10 октября. В этот же день задержали 35-летнего ранее судимого жителя Саратова, он арестован.