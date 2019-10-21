Яруллин из «Ак Барса» — лучший защитник недели в КХЛ
Континентальная хоккейная лига назвала имена лучших игроков прошедшей недели.
Лучшим защитником признан хоккеист «Ак Барса» Альберт Яруллин. В его активе 3 (1+2) очка в трех играх. Яруллин не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности. На его счету также 8 бросков по воротам и 6 силовых приемов.
Лучшим вратарем недели стал игрок «Амура» Евгений Аликин, нападающим — форвард рижского «Динамо» Брэндон Макмиллан. Среди новичков лига отметила нападающего «Торпедо» Сергея Гончарука.
Отметим, что ранее два других защитника «Ак Барса» были признаны лучшими игроками сентября.СпортХоккей Татарстан
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