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Викстранд и Журавлев признаны лучшими игроками сентября в КХЛ

15:18, 01.10.2019
Викстранд и Журавлев признаны лучшими игроками сентября в КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков сентября.

Хоккеисты «Ак Барса» Микаэль Викстранд и Даниил Журавлев были признаны лучшим защитником и новичком соответственно. В сентябре казанцы одержали 9 побед в 11 проведенных матчах и на данный момент возглавляют Восточную конференцию лиги. Викстранд набрал 10 (3+7) очков и делит вместе с Геноуэем и Хиетаненом первое место в списке бомбардиров среди защитников.

Лучшим нападающим сентября признан игрок «Торпедо» Дамир Жафяров. За прошедший месяц хоккеист нижегородского клуба набрал 13 (6+7) очков в 13 матчах и входит в пятерку лучших бомбардиров лиги.

Лучшим вратарем стал Алексей Мельничук из СКА. Голкипер петербургского клуба отразил 96,08% бросков при коэффициенте надежности 0,82, максимальная сухая серия Мельничука составила 149 минут и 41 секунду.

Ранее в список лучших сейвов прошедшей недели вошло спасение вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова.

СпортХоккей Татарстан
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