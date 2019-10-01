Викстранд и Журавлев признаны лучшими игроками сентября в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков сентября.

Хоккеисты «Ак Барса» Микаэль Викстранд и Даниил Журавлев были признаны лучшим защитником и новичком соответственно. В сентябре казанцы одержали 9 побед в 11 проведенных матчах и на данный момент возглавляют Восточную конференцию лиги. Викстранд набрал 10 (3+7) очков и делит вместе с Геноуэем и Хиетаненом первое место в списке бомбардиров среди защитников.

Лучшим нападающим сентября признан игрок «Торпедо» Дамир Жафяров. За прошедший месяц хоккеист нижегородского клуба набрал 13 (6+7) очков в 13 матчах и входит в пятерку лучших бомбардиров лиги.

Лучшим вратарем стал Алексей Мельничук из СКА. Голкипер петербургского клуба отразил 96,08% бросков при коэффициенте надежности 0,82, максимальная сухая серия Мельничука составила 149 минут и 41 секунду.

Ранее в список лучших сейвов прошедшей недели вошло спасение вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова.