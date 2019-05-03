СМИ: в Башкирии основатель LinguaLeo убил сестру

Сегодня появились сообщения, что в Башкирии основатель приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo Айнур Абдулнасыров убил свою сестру. Предприниматель ударил девушку ножом в поселке Дюртюли.

Как сообщает РЕН ТВ, Абдулнасыров нанес сестре 7 ударов ножом.

По информации телеканала, девушка более 20 лет страдала шизофренией и в последнее время стала агрессивнее.

Об убийстве в полицию сообщила их мать. Сам Абдулнасыров уже дал признательные показания.

LinguaLeo — образовательная платформа для изучения и практики иностранного языка, построенная на игровой механике. Приложение пользуется большой популярностью по всему миру и считается одним из лучших стартапов подобного рода. К январю 2018 года общее число пользователей выросло до 17,5 миллионов.