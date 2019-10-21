В Казани каршеринговое авто столкнулось с иномаркой

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В Казани на пересечении улиц Академика Ершова и Искра столкнулись каршеринговый Renault и Opel. Об этом стало известно из соцсетей.

В результате аварий пострадавших нет.

«Уже ни капли не удивляет!» — отмечают пользователи в комментариях.

Напомним, недавно в Казани пьяная девушка врезалась в столб на каршеринговом авто. Примечательно, что когда автоинспекторы остановили еще один арендованный автомобиль, чтобы его водитель выступил понятым, находившийся за рулем мужчина также оказался пьян.

Позже начальник управления развития бизнеса автолизинга «ВТБ Лизинг» Вячеслав Михайлов рассказал, что в каршеринговых автомобилях могут появиться телематические системы, видеокамеры и алкотестеры.