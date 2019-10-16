В каршеринговых автомобилях могут появиться алкотестеры и видеокамеры

Начальник управления развития бизнеса автолизинга «ВТБ Лизинг» Вячеслав Михайлов рассказал, что в каршеринговых автомобилях могут появиться телематические системы, видеокамеры и алкотестеры.

«Вандализм, как и опасное вождение, и пренебрежительное отношение к автомобилям, — это серьезные проблемы для операторов. Все идет к тому, что компании будут увеличивать затраты на обеспечение безопасности своего имущества. Это и телематика, и видеокамеры в салоне автомобилей, не исключено, что в автомобилях появятся и алкотестеры», — сказал он.

Михайлов отметил, что компания считает спрос на лизинг в сегментах такси и каршеринга стабильным, но при этом видит тенденции, вызывающие настороженность, передает «РИА Новости».

Ранее в Казани пьяная девушка врезалась в столб на каршеринговом авто.