В Казани пьяная девушка врезалась в столб на каршеринговом авто
Сегодня ранним утром в центре Казани произошло ДТП. Нетрезвая девушка на автомобиле сервиса «Яндекс.Драйв» врезалась в столб.
В результате пассажирка каршерингового авто попала в больницу с переломом ключицы, сообщает официальный аккаунт Казанского муниципального полка ГИБДД.
«Девушка за рулем арендованного автомобиля, по предварительной версии, не выбрала безопасный скоростной режим и совершила наезд на столб освещения», — сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ГИБДД, в крови управлявшей машиной 21-летней девушки было около 0,228 мг/л алкоголя.
Отмечается, что еще один каршеринговый автомобиль был остановлен, чтобы его водитель выступил понятым. Автоинспекторы обнаружили, что находившийся за рулем мужчина также был пьян.ПроисшествияАвто Татарстан
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