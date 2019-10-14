В Казани пьяная девушка врезалась в столб на каршеринговом авто

Сегодня ранним утром в центре Казани произошло ДТП. Нетрезвая девушка на автомобиле сервиса «Яндекс.Драйв» врезалась в столб.

В результате пассажирка каршерингового авто попала в больницу с переломом ключицы, сообщает официальный аккаунт Казанского муниципального полка ГИБДД.

«Девушка за рулем арендованного автомобиля, по предварительной версии, не выбрала безопасный скоростной режим и совершила наезд на столб освещения», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГИБДД, в крови управлявшей машиной 21-летней девушки было около 0,228 мг/л алкоголя.

Отмечается, что еще один каршеринговый автомобиль был остановлен, чтобы его водитель выступил понятым. Автоинспекторы обнаружили, что находившийся за рулем мужчина также был пьян.