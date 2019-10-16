Питерская компания намерена построить в Татарстане комплекс по переработке органических отходов

Санкт-петербургская компания «Эвобиос» планирует построить в Татарстане комплекс по переработке органических отходов.

Аналогичные комплексы уже работают на территории предприятий агропромышленного комплекса в Ленинградской области.

Проект одобрен главой республики Рустамом Миннихановым на заседании инвестиционного совета, сообщает пресс-служба президента РТ.

Куратором проекта станет Минэкологии республики. Для изучения возможностей проекта компании «Эвобиос» и использования комплексов по переработке органических отходов в Татарстане будет создана рабочая группа.

О сроках строительства экологичных и компактных биоэнергетических комплексов пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в Татарстане к 2022 году появится шесть мусоросортировочных комплексов.