Питерская компания намерена построить в Татарстане комплекс по переработке органических отходов
Санкт-петербургская компания «Эвобиос» планирует построить в Татарстане комплекс по переработке органических отходов.
Аналогичные комплексы уже работают на территории предприятий агропромышленного комплекса в Ленинградской области.
Проект одобрен главой республики Рустамом Миннихановым на заседании инвестиционного совета, сообщает пресс-служба президента РТ.
Куратором проекта станет Минэкологии республики. Для изучения возможностей проекта компании «Эвобиос» и использования комплексов по переработке органических отходов в Татарстане будет создана рабочая группа.
О сроках строительства экологичных и компактных биоэнергетических комплексов пока не сообщается.
Ранее стало известно, что в Татарстане к 2022 году появится шесть мусоросортировочных комплексов.ПромышленностьОбществоБизнес Татарстан
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