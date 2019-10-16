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Промышленность

Питерская компания намерена построить в Татарстане комплекс по переработке органических отходов

23:25, 16.10.2019
Питерская компания намерена построить в Татарстане комплекс по переработке органических отходов
Фото: pixabay.com

Санкт-петербургская компания «Эвобиос» планирует построить в Татарстане комплекс по переработке органических отходов.

Аналогичные комплексы уже работают на территории предприятий агропромышленного комплекса в Ленинградской области.

Проект одобрен главой республики Рустамом Миннихановым на заседании инвестиционного совета, сообщает пресс-служба президента РТ.

Куратором проекта станет Минэкологии республики. Для изучения возможностей проекта компании «Эвобиос» и использования комплексов по переработке органических отходов в Татарстане будет создана рабочая группа.

О сроках строительства экологичных и компактных биоэнергетических комплексов пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в Татарстане к 2022 году появится шесть мусоросортировочных комплексов.

ПромышленностьОбществоБизнес Татарстан
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