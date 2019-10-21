Александр Бубнов: «Какой повод для оптимизма? «Спартак» едва не проиграл «Рубину»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о первом матче Доменико Тедеско у руля главного тренера «Спартака» против казанского «Рубина».

«Пожалуй, ничейный исход стоит назвать удачей для «Спартака». «Красно-белые» за 90 минут не создали и половины моментов, какие были у казанцев, скажем, в начале встречи. Кроме того, «Рубин» в самой концовке и вовсе мог вырвать победу, и только удача позволила хозяевам не пропустить. С этой точки зрения «Спартаку» скорее повезло набрать очко, потому что был велик риск вообще остаться с пустыми руками.

Тем не менее удачным этот результат назвать нельзя, если взглянуть на турнирную таблицу. Даже с поправкой на то, что это был дебютный матч Тедеско. Все-таки внятной, обнадеживающей игры мы не увидели даже эпизодически. На своем поле «Спартак» отдал инициативу «Рубину» и едва избежал поражения — какие тут поводы для оптимизма? Не чувствовалось и то, что москвичи сбросили психологическое давление и «расправили крылья». Для этого нужна победа, но не верю, что мы увидим ее в следующем туре против «Локомотива», — считает Бубнов.

Напомним, ранее казанский «Рубин» и московский «Спартак» разошлись нулевой ничьей.