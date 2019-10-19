«Рубин» в гостях сыграл вничью со «Спартаком»
«Рубин» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл нулевую ничью с московским «Спартаком» — 0:0.
На поле с первых минут шла обоюдоострая игра, но команды так и не смогли распечатать ворота друг друга.
Эта игра стала первой для «Спартака» под руководством нового главного тренера клуба Доменико Тедеско.
После этой ничьи в активе «Рубина» стало 15 очков, благодаря чему казанцы поднялись на 8-ю строчку турнирной таблицы РПЛ.СпортФутбол Татарстан
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