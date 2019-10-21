Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 65,7 рубля

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на этой неделе курс рубля сохранит свои позиции в диапазоне 64,5—65,7 рубля за 1$.

На прошлой неделе поддержку рублю оказал начавшийся налоговый период. Позитивная риторика на переговорах между США и Китаем положительно отразилась на спросе к рисковым активам. Эти факторы будут оказывать влияние на состояние национальной валюты и на текущей неделе.

Игроки рынка ожидают смягчения политики ФРС США после публикации слабых данных по розничным продажам.

Ранее, глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в случае резкого падения цены на нефть Россия способна выстоять при помощи золотовалютного резерва.

