Стало известно, сколько несчастных случаев на рабочем месте зафиксировали в Казани

С начала этого года в столице Татарстана зафиксировали 46 несчастных случаев на рабочем месте, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили сегодня во время «делового понедельника» в мэрии.

34 несчастных случая признаны производственными, 24 из них — с тяжелыми последствиями. Кроме того, зафиксировано 10 смертельных случаев на рабочем месте.

Тенденция к сокращению смертельных случаев сохраняется третий год подряд. Наиболее опасными продолжают оставаться производственная и строительная сферы. В каждой из них произошло по четыре случая со смертельным исходом.

Рабочая группа Координационного совета по охране труда провела 30 выездов на строительные площадки и обследовала 37 объектов. Нарушения выявили на 15 из них.

Наиболее распространенными остаются отсутствие ограждений шахт лифтов и лестничных пролетов, а также средств индивидуальной защиты, страховочных систем, привлечение к работе необученного персонала. Также у комиссии имеются замечания к разрешительной документации и допускам к работе.