В Казани начался суд над поставщиком Московского метрополитена

Сегодня в Московском райсуде Казани стартовал процесс по неоплаченной поставке оборудования для Московского метрополитена. В афере на 88,4 млн рублей обвиняют учредителя казанской НПФ «Мир» Александра Утеева, по версии следствия, Утеев получил и не оплатил товар на эту сумму.



Утеева обвиняют в преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности с ущербом в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ). В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Дело расследовалось Главным следственным управлением МВД Татарстана.

Потерпевшей от действий казанского бизнесмена признана директор и учредитель компании из Омска, что по договору с «Миром» поставляла оборудование для безопасности столичного метро.

Почему первое заседание прошло без подсудимого и почему у метрополитена и метрополиции нет претензий к Утееву — в материале «Реального времени».