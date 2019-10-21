Казанские экоактивисты пытаются помешать застройке прибрежной полосы заброшенного правого берега Казанки

Казанские экоактивисты пытаются помешать застройке и благоустройству прибрежной полосы Казанки в Ново-Савиновском районе.

Как стало известно «Реальному времени», владелец участков — «Управляющая компания «Юнайт-Девелопмент Групп», близкая к «Унистрою», подала заявление на перезонирование двух гектаров земли по ул. Сибгата Хакима неподалеку от Дворца водных видов спорта.



Застройщик намерен перевести территорию из рекреационно-ландшафтной зоны (Р3) в зону обслуживания населения (Д2), чтобы в дальнейшем построить там бизнес-центр. Узнав об этом, казанские активисты написали в «Фейсбуке»: «Друзья! 2 октября последний день, чтобы помочь людям с Сибгата Хакима отстоять зеленую зону от застройщика! Давайте защищать берега Казанки вместе! От этого будет больше пользы!» К защитникам природы присоединились жители близлежащих домов.

Как рассказала изданию местная жительница Юлия Булавко, на спорном месте обещали сделать парк. По ее словам, в Ново-Савиновском районе очень мало зеленых зон, при этом район активно продолжает застраиваться.

Директор департамента бизнес-центров и стрит-ретейла UD-Group Мугад Салихов отметил, что здесь и ранее планировалось строительство. Только с самого начала речь шла о паркинге. Что касается обещанного населению парка, концепция благоустройства набережной в этой части Казанки действительно существовала. Ее презентовали горожанам еще в 2016 году.

Опрошенные изданием градостроители подчеркнули, что местным жителям и застройщикам следует найти золотую середину, поскольку превратить все побережье в парки и скверы не получится.



Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».