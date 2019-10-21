Казанские экоактивисты атаковали «Унистрой»

Жители Кварталов при поддержке «зеленых» вновь пытаются помешать застройке и благоустройству прибрежной полосы заброшенного правого берега Казанки

Как стало известно «Реальному времени», казанские экоактивисты поднялись на новую битву против застройки и благоустройства прибрежной полосы Казанки в Ново-Савиновском районе. Не так давно страсти кипели вокруг планируемой стройки YIT в роще на Гаврилова. На этот раз — трещат по швам планы близкой к «Унистрою» компании UD-Group возвести бизнес-центр у реки. Поводом для очередной бучи стала заявка от застройщика в Казгордуму на перезонирование территории, где прежний собственник участка собирался строить гостиницу, под бизнес-центр. Подогреваемые активистами местные жители требуют, чтобы на этой земле им обустроили парк, якобы обещанный ранее. Тем временем, как выяснило «Реальное время», по проектам планировок на спорном участке сначала планировалась автостоянка, затем отель, а о парке — ни слова.

Экоактивисты не дремлют

Два гектара земли по ул. Сибгата Хакима неподалеку от Дворца водных видов спорта (к/н 16:50:000000:18295 и 16:50:110603:4511) превратились в новую арену битвы экоастивистов и застройщика. Все началось с того, что владелец участков — «Управляющая компания «Юнайт-Девелопмент Групп», близкая к «Унистрою», подала заявление на их перезонирование.

Застройщик намерен перевести территорию из рекреационно-ландшафтной зоны (Р3) в зону обслуживания населения (Д2), чтобы в дальнейшем построить там бизнес-центр. Проект решения Казгордумы «О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки в отношении земельных участков по улице Сибгата Хакима» можно найти в сборнике документов на сайте исполкома Казани. Тут же указан и срок проведения общественных слушаний — до 14 ноября 2019 года. Местным жителям предлагалось подать замечания и предложения.

Обнаружив информацию об этом, восстали казанские экоактивисты, бросив грозный клич в «Фейсбуке»: «Друзья! 2 октября последний день, чтобы помочь людям с Сибгата Хакима отстоять зеленую зону от застройщика! Давайте защищать берега Казанки вместе! От этого будет больше пользы!»

Застройщик намерен перевести территорию из рекреационно-ландшафтной зоны (Р3) в зону обслуживания населения (Д2), чтобы в дальнейшем построить там бизнес-центр. Фото kzn.ru

При этом, судя по публичной кадастровой карте, вид разрешенного использования участков — строительство гостиниц. В зоне Р3 возможно размещение парков и скверов, но если перевести землю в Д2, владелец получит право вести многоквартирное строительство. А значит, на территории могут появиться очередные «свечки», предупреждают общественники. К экоактивистам присоединились и жители близлежащих домов, которые вспомнили, что когда-то на берегу Казанки им обещали благоустроенную зеленую зону.



— Жителям обещали парк на этом участке. Мы вообще настаиваем на том, чтобы везде, где можно, сохранять природные территории. Потому что в Ново-Савиновском озеленения уже сейчас не хватает, а район продолжает застраиваться. Люди покупали квартиры на Сибгата Хакима на первой линии, надеялись, что здесь будет уголок природы. А теперь многие хотят продавать, говорят: «Мы здесь жить не хотим, потому что вообще не остается зелени и негде гулять». Поэтому на публичных слушаниях мы подали замечания, что мы против стройки, но их не учли, — рассказала местная жительница и экоактивистка Юлия Булавко.

— Все против, никому эти гостиницы и бизнес-центры не нужны. Люди хотят парк. Здесь зеленых зон, где гулять можно, просто нет. Рядом Казанка, а попробуйте к ней подойти! По колено в болоте утонешь. Раньше все забито было в этом районе, невозможно было купить квартиру. А сейчас народ, наоборот, бежит отсюда. Потому что понимают, что бороться смысла нет, — посетовал Роман Юдов, житель дома №60 по ул. Сибгата Хакима.

В телеграм-каналах и в СМИ больше всего досталось девелоперу, которого начали хейтить, припоминая ему снос Арских казарм. Излюбленная тактика экоактивистов — поднимать «народные волнения», апеллируя к президенту Татарстана.



Представили компании рассказали, что участки на Сибгата Хакима приобрели в июле 2019 года у азербайджанского инвестора Benkons Group, который в свое время заявлял о планах построить на берегу Казанки гостиницу

Как азербайджанские инвесторы отказались от проектов в Татарстане

Для UD-Group такое развитие событий оказалось хотя и предсказуемым, но все же неожиданным. Представили компании рассказали, что участки на Сибгата Хакима приобрели в июле 2019 года у азербайджанского инвестора Benkons Group, который в свое время заявлял о планах построить на берегу Казанки гостиницу. Напомним, речь шла о четырехзвездочном отеле площадью 30,1 тыс. кв. м. Здесь должны были появиться 13 офисов и 252 спальни. Размер предполагаемых инвестиций в проект мог составить до $20 млн. Строительство отеля анонсировали в 2015 году, а открыть свои двери он должен был к чемпионату мира по футболу.

Земельные участки на Сибгата Хакима были переведены в рекреационно-ландшафтную зону Р3 именно под этот проект, поскольку эта зона, как уже упоминалось ранее, предполагает в том числе возведение гостиниц. До этого момента участки находились в зоне многоэтажной застройки в 3—10 этажей (Ж4). Девелопер удивляется, что тогда новость о строительстве гостиницы не вызвала столько резкого осуждения со стороны населения.

Впрочем, Benkons Group свой отель так и не построил, как и завод по производству соков в Сокурах Лаишевского района. На главной странице сайта Benkons Group до сих пор висит новость о том, что на строительство завода будет потрачено 4 млрд рублей. Но в российском представительстве компании — в ООО «Бенконс» рассказали, что данный проект также заморожен.

«Сейчас возникла ситуация, когда любая застройка в городе воспринимается негативно»

Директор департамента бизнес-центров и стрит-ретейла UD-Group Мугад Салихов рассказал, что перед покупкой участков их история была подробно изучена. Как раз для того, чтобы убедиться, что земля не находится в охранной зоне или зоне, отведенной под парк. Ведь для инвесторов это тоже является фактором риска при реализации проектов.

— Насколько мы знаем, здесь и ранее планировалось строительство. В проекте планировки территории «Комплекс спортивных сооружений на реке Казанке» указано, что на этих земельных участках предполагалось строительство многоуровневой парковки на 1 350 машиномест. В этом месте не планировалось разбивать парки и скверы — речь шла сначала о паркинге, потом о гостинице, — говорит Мугад Салихов.

Что касается обещанного населению парка, концепция благоустройства набережной в этой части Казанки действительно существовала. Ее презентовали горожанам еще в 2016 году. Общая площадь благоустройства должна была составить около 29 га, а протяженность набережной — 2,6 км. Планы были поистине грандиозные — на берегу Казанки должны были появиться площадки для мини-гольфа, теннисные корты, паддл-теннис, футбольные мини-поля, два вейк-парка, яхт-клуб, арт-объекты, место для пикников, парк динозавров, рекреационная зона с ботаническим садом, самая длинная в мире скамейка и многое другое. Открыть новую набережную должны были к ЧМ-2018, но она так и осталась на бумаге.

Впрочем, даже если к проекту вернутся, девелопер уверяет, что стройка никому не помешала бы. На эскизном проекте видно, что набережная не захватывает перезонируемые участки. Возможно, в связи с этим и возникла некоторая путаница.

На эскизном проекте видно, что набережная не захватывает перезонируемые участки. Фото Олега Тихонова

В UD-Group «Реальному времени» рассказали, что планов по строительству многоэтажек на данный момент у компании нет. Скорее всего, БЦ будет представлять собой комплекс, состоящий из офисов класса А и апартаментов. Предполагается, что участие в проекте будет предложено инвестору.

— Нам пока сложно что-то сажать и планировать по этому участку, пока нет ясности с зоной, — отмечает Мугад Салихов. В компании заявили, что пока не располагают даже эскизами БЦ.

При этом в UD-Group говорят, что в рамках нового проекта планируется благоустроить территорию, соединить ее с будущей набережной.

— Мы готовы интегрироваться. Сейчас возникла ситуация, когда любая застройка в городе воспринимается негативно. Просто какой-то деструктив, когда все против всего, — сетует Салихов.

«По каждому объекту нужно принимать конкретное решение»

Чтобы выяснить, не нанесет ли строительство бизнес-центра на Сибгата Хакима вреда экологии, «Реальное время» обратилось к завкафедрой природообустройства и водопользования, доктору биологических наук, профессору Казанского федерального университета Нафисе Мингазовой. По ее словам, перезонируемые участки представляют остатки пойменного леса, пусть и трансформированного. Поэтому сделать парк на этом месте было бы логично и просто.

— Это печальная новость, потому что застройка пойменной части реки Казанки, как застройка любой поймы влияла и будет влиять негативно на реку. Сейчас мы горим идеями создания парков в разных местах, анонсируем, что будет 600 микропарков и микроскверов. А территорию, которая потенциально должна быть парком, превращаем в застройку. На этой территории не раз рисовались проекты, например, парк Универсиады, — говорит Нафиса Мансуровна.

По ее словам, когда-то пойменный лес занимал большую территорию. Однако от него стали отщипывать по кусочку и отдавать под застройку. Остаток пойменного леса, по словам ученого, сохранился около Дворца единоборств — сейчас ведется работа для перевода этой территории в особо охраняемую природную зону. Речь идет о Крачковских озерах, где сохранилась колония крачки речной.

— Правильнее, чтоб был огромный зеленый парк вдоль Казанки, по берегам. Многоэтажная застройка влияет на гидрологический режим, влияет на сокращение биологического разнообразия. Во всем мире оставляют парками территории вдоль рек. Они должны способствовать оздоровлению жителей. Дома должны отходить назад, а не приближаться к реке. В Ново-Савиновском районе и так зелени нет, — считает Нафиса Мингазова.

Градостроители все же считают, что застройщикам, экологам и местным жителям нужно найти какую-то золотую середину, потому что превратить все побережье в парки и скверы не получится. На это попросту не хватит денежных средств.

— Общая протяженность береговой полосы Казани, если считать и Казанку, и Волгу, и систему озер Кабан, составляет больше 110 км. Содержать такое количество парков невозможно. Конечно, туда должна входить какая-то застройка. Но по каждому объекту нужно принимать конкретное решение. Если, например, там сохранилась какая-то уникальная растительность, наверное, это место надо приберечь. Если это общий подход к прибрежной полосе, он ошибочный, потому что в итоге территория никем не обслуживается и не поддерживается в порядке, — говорит заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич.

Скверу быть?

В очередной раз возникает ситуация, когда правда у каждого своя: экологи и местные жители ратуют за сохранение зеленых зон среди каменных джунглей, а девелопер недоумевает, почему он должен отказаться от планов по строительству на принадлежащей ему на законных основаниях земле, которую к тому же не охватывает проект благоустройства набережной.

Урбанист Святослав Мурунов обращает внимание на то, что и экоактивисты, и застройщик являются равноправными горожанами, и для разрешения ситуации, по его мнению, следует привлечь третью сторону — муниципалитет.

— Экоактивисты и девелопер должны не друг с другом воевать, а обратиться в муниципалитет. Возможен вариант обмена, когда застройщику выделят другой участок, не такой спорный, а муниципалитет будет разрабатывать природохраняемую территорию с участием экоактивистов. Либо муниципалитет изыщет дополнительные средства, чтобы разработать такой архитектурно-планировочный проект, который бы экологию не разрушал, а, наоборот, даже усиливал. Например, с эксплуатируемой крышей. Всегда можно найти решение, если правильно ставить задачу. Таких ситуаций масса. Как правило, муниципалитет никто не добавляет, поэтому конфликты не решаются, — говорит Святослав Мурунов.

Урбанист отмечает, что и в Лондоне, и в Амстердаме есть примеры, когда на берегах рек зеленые зоны сочетаются с застройкой. Другое дело, что нужно рассматривать прибрежную зону в целом. Если застройка слишком плотная и есть реальная угроза экологии, строить нельзя, считает Мурунов. Если нет, на берегах рек можно размещать объекты, но делать это нужно с учетом возможных последствий и интересов будущих поколений.

В ответ на запрос «Реального времени» в исполкоме Казани сообщили, что если проект нового генплана будет принят, участки на Сибгата Хакима окажутся в зоне многоквартирной жилой застройки. В то же время предполагается, что по соседству с ними должны появиться сквер, школа и детсад. От благоустройства набережной городские власти также не отказываются. Приводим ответ, полученный из пресс-службы исполкома Казани полностью:

«По действующему Генеральному плану муниципального образования города Казани, утвержденному решением Казанской городской Думы от 28.12.2007 №23-26, земельный участок кадастровый номер 16:50:000000:18295 расположен в зоне зеленых насаждений общего пользования (парков, гидропарков и т. д.), земельный участок кадастровый номер 16:50:110603:4511 расположен в зоне многоэтажной многоквартирной жилой застройки и частично попадает в зону зеленых насаждений общего пользования (парков, гидропарков и т. д.).

Согласно рабочей версии проекта нового Генерального плана городского округа Казань, вышеуказанные земельные участки отнесены к зоне размещения многоквартирной жилой застройки с высокой долей общественных функций (ФЗ:210).

В шаговой доступности планируется размещение школы, детского сада, также обустройство сквера, благоустройство набережной реки Казанки».

Тем временем прибрежная полоса Казанки по улице Гаврилова и Сибгата Хакима остается заброшенной и дикой уже много лет. И, видимо, останутся такими, пока не будет найден компромисс между жителями этих мест и застройщиками. Без посредничества зарабатывающих себе политические очки «экоактивистов».