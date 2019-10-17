В Татарстане водителям скорой помощи увеличили зарплату

В Татарстане зарплату водителей бригад скорой помощи увеличили на три тысячи рублей. Это следует из постановления кабмина РТ.

Так, заработная плата водителей скорой увеличивается за специфику деятельности.

Теперь денежные выплаты вместо пяти тысяч рублей составят восемь.

Напомним, ранее больницы Татарстана получили еще 70 машин скорой помощи. Ключи от машин республиканским врачам вручил президент РТ Рустам Минниханов. Всего в этом году больницам республики передано 187 автомобилей, включая четыре мобильных комплекса и 43 автомобиля для перевозки людей пожилого возраста.

