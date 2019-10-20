«КАМАЗ» сопоставил себя с Бэтменом после изображения в СМИ тренера «Спартака» в образе Джокера
В ФК «КАМАЗ» отреагировали на изображение в СМИ главного тренера «Спартака» в образе Джокера. Челнинский клуб предложил свой вариант первой полосы с символикой «КАМАЗа».
Так, ФК «КАМАЗ» разместил в Twitter иллюстрацию, «сыграв» на каноничном противостоянии Джокера и Бэтмена. «На каждого Джокера найдется свой Бэтмен», — подметили в клубе.
Предлагаем вариант заголовка для последующих публикаций СМИ о @fcsm_official ???????? pic.twitter.com/CDTay7keMs— ФК «КАМАЗ» (@fckamaz) 18 октября 2019 г.
Кроме того, знаменитый «бэт-сигнал» изображен в виде эмблемы футбольного клуба.
Напомним, ранее «Спорт-Экспресс» показал обложку нового номера, на которую попал новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. Он был представлен в образе Джокера.СпортФутболОбществоКультура Татарстан
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