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«КАМАЗ» сопоставил себя с Бэтменом после изображения в СМИ тренера «Спартака» в образе Джокера

17:58, 20.10.2019
«КАМАЗ» сопоставил себя с Бэтменом после изображения в СМИ тренера «Спартака» в образе Джокера
Фото: pxhere.com

В ФК «КАМАЗ» отреагировали на изображение в СМИ главного тренера «Спартака» в образе Джокера. Челнинский клуб предложил свой вариант первой полосы с символикой «КАМАЗа».

Так, ФК «КАМАЗ» разместил в Twitter иллюстрацию, «сыграв» на каноничном противостоянии Джокера и Бэтмена. «На каждого Джокера найдется свой Бэтмен», — подметили в клубе.

Кроме того, знаменитый «бэт-сигнал» изображен в виде эмблемы футбольного клуба.

Напомним, ранее «Спорт-Экспресс» показал обложку нового номера, на которую попал новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. Он был представлен в образе Джокера.

СпортФутболОбществоКультура Татарстан
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