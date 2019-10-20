Диетологи рассказали, какие продукты нельзя есть

Испанские диетологи рассказали, что утверждение «есть можно все, но в меру» ошибочно, и поделились рядом продуктов, которые стоит исключить из рациона.

По их мнению, вред может принести рафинированная мука, из-за которой происходят резкие повышения и падения уровня глюкозы в крови. По словам диетолога Пилар Эскер, профессора школы «Гасма» в Кастельоне, это может способствовать развитию диабета.

Поэтому эксперты порекомендовали отказаться от рафинированной муки в пользу цельнозерновой.

Кроме того, следует с осторожностью относиться к колбасным изделиям, поскольку они наполовину состоят из добавок, крахмала и других веществ.

Рекомендуется отказаться и от обезжиренных молочных продуктов. Специалисты отметили, что молоко и молочные продукты с низким содержанием жира, как правило, содержат сахар и гораздо менее питательны.

Помимо этого, диетологи посоветовали исключить из рациона выпечку, снеки и полуфабрикаты, продукты, на этикетке которых есть такие надписи, как «низкокалорийный», «зеро» и «без сахара», а также алкоголь и переработанное мясо, передает La Vanguardia.

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