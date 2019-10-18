Диетолог рассказала, сколько яиц в неделю можно съедать без вреда для здоровья
Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала о необходимости питания куриными яйцами. При этом она уточнила, что чрезмерное употребление яиц может нанести вред здоровью.
«Яйца — это небесполезный продукт, это тот продукт, который имеет право быть в питании как источник полноценного белка, лецитина, который необходим для работы центральной нервной системы, печени, обновления клеточной структуры кожи. В яйце, особенно в желтке, присутствуют витамины А, Е, витамины группы В», — рассказала диетолог RT.
При этом она отметила, что оптимальным количеством является 3-4 яйца в неделю. То есть нормой медики считают употребление одного яйца через день.
«Здесь нужна мера, потому что желток содержит насыщенные жиры и холестерин в том числе», — добавила врач. Она отметила, что сами по себе яйца не влекут тяжких последствий, но, если в рационе также превышено содержание животных жиров, появляется опасность нарушения липидного, холестеринового обмена.
Напомним, что ученые из США также отмечали риск преждевременной смерти при чрезмерном употреблении яиц.ОбществоМедицина
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