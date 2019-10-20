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Археологи обнаружили в Египте 30 нетронутых саркофагов с мумиями — фото

22:35, 20.10.2019
Археологи обнаружили в Египте 30 нетронутых саркофагов с мумиями — фото
Фото: instagram.com/ministry_antiquities/

В египетской Долине царей неподалеку от города Луксор археологи нашли 30 деревянных саркофагов времен правления 22-й династии фараонов (945—720 гг. до н. э.).

Саркофаги располагались всего в метре от поверхности земли. Несмотря на возраст в более чем три тысячи лет, они хорошо сохранились, пишет «Российская газета»: разноцветные украшения в виде змей, птиц и цветов лотоса видны отчетливо.

Внутри саркофагов мумии женщин, детей и мужчин. Археологи предполагают, что саркофаги принадлежат семьям верховных жрецов.

Фотографии саркофагов опубликовал инстаграм-аккаунт Министерства по делам древностей Египта. В министерстве назвали находку одной из наиболее значимых с конца XIX века.

ОбществоИстория
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