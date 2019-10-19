«Нефтехимик» в гостях уступил «Балтике», прервав беспроигрышную серию из 8 матчей
«Нефтехимик» в рамках 18-го тура ФНЛ в гостевом матче уступил калининградской «Балтике» — 0:1.
Единственный гол в игре на счету Маркина, реализовавшего на 72-й минуте пенальти.
После этого поражения в активе нижнекамской команды осталось 29 очков и 6-е место в турнирной таблице ФНЛ.
Олимп-Первенство ФНЛ. 18-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (0:0)
Гол: Маркин (72 — с пенальти).
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