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«Нефтехимик» в гостях уступил «Балтике», прервав беспроигрышную серию из 8 матчей

19:54, 19.10.2019
«Нефтехимик» в гостях уступил «Балтике», прервав беспроигрышную серию из 8 матчей
Фото: fcnh.ru

«Нефтехимик» в рамках 18-го тура ФНЛ в гостевом матче уступил калининградской «Балтике» — 0:1.

Единственный гол в игре на счету Маркина, реализовавшего на 72-й минуте пенальти.

После этого поражения в активе нижнекамской команды осталось 29 очков и 6-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Олимп-Первенство ФНЛ. 18-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (0:0)

Гол: Маркин (72 — с пенальти).

СпортФутбол Татарстан
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