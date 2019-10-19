В Казахстане вновь может заработать представительство Башкирии

В Казахстане может возобновить свою работу представительство Башкортостана. С соответствующим предложением к главе республики Радию Хабирову обратился госсекретарь Казахстана Крымбек Кушербаев.

«Мы рады, что укреплению башкирско-казахских связей способствует языковое и культурное родство наших народов. Казахстан — один из главных партнеров нашего региона. Мы готовы более активно развивать наши отношения, прежде всего в сфере экономики», — отметил глава Башкирии Радий Хабиров.

Казахстан по товарообороту находится на пятом месте среди 100 зарубежных партнеров Башкортостана. По итогам 2018 года объем торговли составил 340 млн долларов.

Кроме того, в вузах республики обучаются около 800 студентов из Казахстана. Имамы из Средней Азии учатся в Исламском университете Уфы.

Радий Хабиров пригласил гостей из Казахстана посетить Башкортостан для участия во Всемирной фольклориаде 2020 года и Международном конгрессе пчеловодов «Апимондия», который состоится в 2021 году, передает пресс-служба главы Башкирии.

Ранее сообщалось, что молдо-белорусское предприятие по производству оборудования для городского электротранспорта планирует начать сотрудничество с уфимским троллейбусным заводом.

