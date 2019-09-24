Башкирия совместно с Молдовой откроет совместное производство троллейбусов
Молдо-белорусское предприятие по производству оборудования для городского электротранспорта планирует начать сотрудничество с Уфимским троллейбусным заводом.
«Троллейбусы из Уфы будут привозиться сюда, а оборудование на них будут устанавливать молдо-белорусское предприятие. Также в Уфу будет поставляться оборудование отсюда, из Молдовы. И уже там, в российском городе, будут закупаться троллейбусы с оборудованием, прибывшим из Молдовы», — рассказал и.о. вице-премьера правительства Башкирии Андрей Назаров в рамках Молдо-российского экономического форума.
Он подчеркнул, что взаимные поставки в год составят порядка 10 млн евро.
Кроме того, планируется заключение различных соглашений между российскими и молдавскими компаниями.
В этом году участниками Молдо-российского экономического форума стали почти 1,5 тысячи представителей бизнеса, включая Башкортостан.
Ключевыми темами форума являются сотрудничества между Молдавией и регионами Российской Федерации в агропромышленном секторе, туризме, сфере технологий, а также в инвестиционной деятельности, формировании делового климата, обеспечении защиты и развития бизнеса, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по внешнеэкономическим связям.
Ранее сообщалось, что правительство Башкирии за этот год собирается выплатить «Российским железным дорогам» около 460 млн рублей компенсации за пригородные перевозки.БизнесТранспорт Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым