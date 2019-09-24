Башкирия совместно с Молдовой откроет совместное производство троллейбусов

Фото: пресс-служба Государственного комитета республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям

Молдо-белорусское предприятие по производству оборудования для городского электротранспорта планирует начать сотрудничество с Уфимским троллейбусным заводом.

«Троллейбусы из Уфы будут привозиться сюда, а оборудование на них будут устанавливать молдо-белорусское предприятие. Также в Уфу будет поставляться оборудование отсюда, из Молдовы. И уже там, в российском городе, будут закупаться троллейбусы с оборудованием, прибывшим из Молдовы», — рассказал и.о. вице-премьера правительства Башкирии Андрей Назаров в рамках Молдо-российского экономического форума.

Он подчеркнул, что взаимные поставки в год составят порядка 10 млн евро.

Кроме того, планируется заключение различных соглашений между российскими и молдавскими компаниями.

В этом году участниками Молдо-российского экономического форума стали почти 1,5 тысячи представителей бизнеса, включая Башкортостан.

Ключевыми темами форума являются сотрудничества между Молдавией и регионами Российской Федерации в агропромышленном секторе, туризме, сфере технологий, а также в инвестиционной деятельности, формировании делового климата, обеспечении защиты и развития бизнеса, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по внешнеэкономическим связям.

Ранее сообщалось, что правительство Башкирии за этот год собирается выплатить «Российским железным дорогам» около 460 млн рублей компенсации за пригородные перевозки.