В Казани пройдет первенство Татарстана по керлингу

В Казани состоится чемпионат и первенство Татарстана по керлингу.

За медали поборются 4 мужские и 6 женских команд, в общей сложности более 40 человек.

Предварительные игры и 1—3 туры соревнований начнутся в 8.00. В 11.30 состоится открытие чемпионата, а затем с 12.00 стартуют 4, 5 и 6 туры турнира, следом за ними пройдут полуфиналы и финалы.

Соревнования пройдут 20 октября на базе ледовой арены «Баско». Награждать победителей будут по окончанию финалов, передает пресс-служба Минспорта РТ.

