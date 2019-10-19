Соцсети: в Казани Lexus, оставленный на тротуаре, перегородил дорогу слепому мужчине

Фото: скриншот

На одной из казанских улиц слепой мужчина с трудом смог пройти про тротуару. На его пути встало крупногабаритное авто марки Lexus. Фото появились в соцсетях.

На них видно, что мужчина с трудом обходит авто, поскольку тротуар очень узкий. Пользователи соцсетей не оценили поступок водителя и требуют его оштрафовать.

Ранее два молодых человека на парковке казанского парфюмерного супермаркета «Золотое яблоко» пытались сломать шлагбаумы.Вандалы тянули их в разные стороны, висли на них, но шлагбаумы устояли.

