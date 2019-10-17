Два казанца устроили «ожесточенный бой» со шлагбаумами — видео
Два молодых человека на парковке казанского парфюмерного супермаркета «Золотое яблоко» пытались сломать шлагбаумы. Причиной подобного поведения, судя по всему, является обычное хулиганство.
Вандалы тянули их в разные стороны, висли на них, но шлагбаумы устояли. Потерпев поражение в неравном бою с перекладиной, незадачливые забияки ретировались.
«На парковке «Золотого яблока» двое казанцев устроили ожесточенный бой со шлагбаумом. Спойлер: шлагбаум победил, эволюция — нет», — говорится в одном из пабликов «ВКонтакте».
Ранее в соцсетях разместили видео, где в Казани мужчина искупался в аквариуме супермаркета.Общество Татарстан
комментарии