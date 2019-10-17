Два казанца устроили «ожесточенный бой» со шлагбаумами — видео

Фото: стоп-кадр видео

Два молодых человека на парковке казанского парфюмерного супермаркета «Золотое яблоко» пытались сломать шлагбаумы. Причиной подобного поведения, судя по всему, является обычное хулиганство.

Вандалы тянули их в разные стороны, висли на них, но шлагбаумы устояли. Потерпев поражение в неравном бою с перекладиной, незадачливые забияки ретировались.

«На парковке «Золотого яблока» двое казанцев устроили ожесточенный бой со шлагбаумом. Спойлер: шлагбаум победил, эволюция — нет», — говорится в одном из пабликов «ВКонтакте».

Ранее в соцсетях разместили видео, где в Казани мужчина искупался в аквариуме супермаркета.