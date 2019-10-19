Стало известно, как будет выглядеть новогодняя инсталляция на здании «Татэнерго»

АО «Татэнерго» начинает готовиться к празднованию Нового года. Предприятие украсит здание своего управления на улице Салимжанова в Казани за 5,8 млн рублей.

Здание должно быть украшено до 10 декабря. Из пояснительной записки следует, что в рамках комплексного новогоднего оформления города предполагается праздничная инсталляция на здании головного офиса «Татэнерго».

Эскиз оформления должен быть выполнен в стилистике национальных татарских орнаментов, согласуясь с фирменной символикой праздничного оформления 100-летия ТАССР.

Планируется использовать современную светодиодную технику с низким энергопотреблением — мощность всего фасада составит около 15 кВт. В основном украшение будет состоять из декоративных световых фризов. В целом украшение города перед Новым годом обойдется почти в 100 миллионов рублей.

Информация о конкурсе появилась 17 октября, подать заявку нужно успеть до 24 октября, а итоги закупки подведут 12 ноября.

Ранее стало известно, что на новогоднее оформление Казани к празднованию начала 2020 года потратят 98,7 млн рублей.

