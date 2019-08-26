Короны, лилии и светящиеся цифры «2020»: новогоднее оформление Казани обойдется почти в 98 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Новогоднее оформление Казани к празднованию начала 2020 года обойдется в 98,7 млн рублей, следует из тендера на сайте госзакупок. Средства на эти цели возьмут из городского бюджета.

Согласно документам госзакупки, новогоднее оформление включит в себя световую композицию «Корона» на площади Свободы — «композицию из трех стилизованных световых кругов», а также арт-объект «Лилии», композицию из восьми стилизованных лилий. Также в рамках госзакупки установят еще один арт, объект «корона», который будет отличаться от «короны» на площади Свободы, и светящуюся композицию цифр «2020» в Старо-Татарской слободе.

Всего, согласно документам тендера, новогодние арт-объекты расположатся в 22 точках по всему городу.

Напомним, в конце 2018 года мэр Казани сообщил, что новогодние украшения в центре Казани стоят как три детских сада.

