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Рустам Минниханов обсудил с губернатором Мурманской области вопросы межрегионального сотрудничества

15:25, 19.10.2019 1
Рустам Минниханов обсудил с губернатором Мурманской области вопросы межрегионального сотрудничества
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов встретился сегодня с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Главы регионов обсудили вопросы межрегионального сотрудничества, а также обмен опытом и взаимодействие по ряду направлений.

Как отмечает пресс-служба главы республики, Андрей Чибис находится в Казани с рабочей поездкой, в том числе для участия во Всемирном парковом конгрессе World Urban Parks Congress-2019.

Ранее Рустам Минниханов встретился с основателем и президентом группы компаний FIX Дмитрием Еремеевым.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 19 окт
    очень и очень скромно сообщили
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