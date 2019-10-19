Рустам Минниханов обсудил с губернатором Мурманской области вопросы межрегионального сотрудничества
Президент республики Татарстан Рустам Минниханов встретился сегодня с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
Главы регионов обсудили вопросы межрегионального сотрудничества, а также обмен опытом и взаимодействие по ряду направлений.
Как отмечает пресс-служба главы республики, Андрей Чибис находится в Казани с рабочей поездкой, в том числе для участия во Всемирном парковом конгрессе World Urban Parks Congress-2019.
Ранее Рустам Минниханов встретился с основателем и президентом группы компаний FIX Дмитрием Еремеевым.
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