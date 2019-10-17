Рустам Минниханов и казанский инвестор в криптовалюту Дурова обсудили сотрудничество в сфере IT

Сегодня в казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с основателем и президентом группы компаний FIX Дмитрием Еремеевым.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в области информационных технологий.

Кроме того, Еремеев рассказал о подготовке и проведении в Казани международной партнерской конференции для лидеров интернет-отрасли, а также о других мероприятиях, передает пресс-служба президента республики.

Напомним, ранее одним из инвесторов в блокчейн-платформу TON, созданную Telegram Павла Дурова, стал основатель «Банка 131» и группы FIX Дмитрий Еремеев. О его участии рассказали несколько знакомых. Кроме того, казанский бизнесмен подтвердил, что давно знаком с Павлом и Николаем Дуровыми. В 2000-х он помогал «ВКонтакте» улучшить свои позиции в поисковой выдаче, поскольку был одним из лучших специалистов по SEO-оптимизации.

