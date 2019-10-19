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Рустам Минниханов наградил главу МЧС России по Татарстану орденом Почета

14:05, 19.10.2019
Рустам Минниханов наградил главу МЧС России по Татарстану орденом Почета
Фото: mchs.tatarstan.ru

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов вручил орден Почета начальнику Главного управления МЧС России по РТ Рафису Хабибуллину.

Высокой государственной наградой начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин награжден указом президента РФ Владимира Путина.

Церемония вручения прошла на республиканском совещании в Доме правительства РТ, передает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана.

Ранее Рустам Минниханов подписал указ о присуждении премий президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества в РТ в 2019 году. Премию получили восемь человек и организаций.

ОбществоВласть Татарстан
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