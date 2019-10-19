Рустам Минниханов наградил главу МЧС России по Татарстану орденом Почета

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов вручил орден Почета начальнику Главного управления МЧС России по РТ Рафису Хабибуллину.

Высокой государственной наградой начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин награжден указом президента РФ Владимира Путина.

Церемония вручения прошла на республиканском совещании в Доме правительства РТ, передает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана.

Ранее Рустам Минниханов подписал указ о присуждении премий президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества в РТ в 2019 году. Премию получили восемь человек и организаций.

